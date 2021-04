Koronavirus ONLINE: 28 229 úmrtí v ČR. A Čaputová popřela tvrzení kolem Rusů a Sputniku

O obnovení činnosti dětských skupin za platných protiepidemických opatření by mohlo ministerstvo zdravotnictví rozhodnout do pátku. Poslancům to dnes při interpelacích řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Po znovuotevření dětských skupin volá opozice.

„Já jsem dal k dispozici tuto otázku našemu právnímu oddělení a bylo mi přislíbeno, že opravdu se to vyřeší v průběhu dneška, zítřka. Uvidíme, jak se dohodnou i s kolegy, aby to bylo vlastně v rámci toho stávajícího omezení,“ řekl ministr.