Koronavirus ONLINE: 27 případů indické mutace v Česku. A soud shodil i opatření k rouškám

Někteří epidemiologové se obávají, že zvýšený pohyb lidí mezi japonskými prefekturami kvůli olympiádě by mohl zvednout další vlnu infekce. Očkování totiž ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi postupuje v Japonsku pomalu. Pro tamní občany zapojené v různých rolích do olympijských a paralympijských her získala japonská vláda 40.000 vakcín mimo běžné dodávky.