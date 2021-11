Koronavirus ONLINE: 27 717 případů za čtvrtek v ČR. Padl nový rekord

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso, swp -

Epidemie koronaviru v Česku s mutací delta zesiluje. Za čtvrtek přibylo rekordních 27 717 nakažených. Je to nové denní maximum od začátku epidemie. Vláda se rozhodla přijmout další opatření, premiér Andrej Babiš (ANO) informoval o zavedení nouzového stavu na 30 dní od půlnoci z 25. na 26. listopadu. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve čtvrtek dala doporučení pro aplikaci vakcíny proti nemoci covid-19 od firem Pfizer/BioNTech také u dětí ve věku od pěti do 11 let. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.