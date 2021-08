Koronavirus ONLINE: 250 případů za úterý v ČR. A třetí dávka pro třicátníky v Izraeli

Fotbalové kluby anglické Premier League nebudou uvolňovat hráče pro reprezentační srazy, pokud by měli cestovat do některé ze zemí, které jsou v Británii kvůli koronaviru na červeném seznamu. Vedení ligy se nepodařilo vyjednat výjimku a fotbalisté by tak po návratu museli do povinné karantény.

"Společně s Fotbalovou asociací a vládou jsme vedli rozsáhlá jednání ve snaze najít řešení, ale kvůli pokračujícím obavám o veřejné zdraví v souvislosti s příjezdy ze zemí z červeného seznamu nebyla udělena žádná výjimka," uvedli zástupci ligy v oficiálním prohlášení.