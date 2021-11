Koronavirus ONLINE: 25 864 případů za úterý. Babišova vláda řeší opatření o den dřív

Vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) posunula své jednání z pátku už na čtvrtek. ČTK to dnes řekl mluvčí úřadu vlády Vladimír Vořechovský. Kabinet by měl rozhodovat mimo jiné o dalším zpřísnění protiepidemických opatření. Babiš dnes nevyloučil ani vyhlášení nouzového stavu. Zasedání kabinetu začne odpoledne. Ještě před tím by dopoledne měli jednat zástupci ministerstva zdravotnictví s takzvaným AntiCovid týmem složeným ze zástupců budoucí vlády.

Podle Babiše by novými opatřeními mělo být omezení kontaktů, úplná uzávěra země se nechystá. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že jednou z možností, kterou se bude vláda zabývat, je omezení hromadných akcí. Opatření by se podle něj měla dotknout především kontaktů mezi lidmi, které jsou zbytné. Pokud se ministři rozhodnou pro plošná opatření, budou se týkat i očkovaných