Koronavirus ONLINE: 241 případů za pondělí v ČR. A u sousedů otevřou diskotéky v říjnu

Ministr školství Robert Plaga v Epicentru mluvil o zítřejším začátku nového školního roku. Varoval před těžkými měsíci dohánění učiva z loňska.

„Já osobně jsem si předsevzal, že se vyvaruji toho přehnaného optimismu. Já pevně doufám, že tento školní rok bude lehčí, na druhou stranu o co méně bude covidový, o to více bude třeba dohánět to, co jsme zameškali. Bude to pro učitele, pro žáky i pro rodiče rok určitě těžký,“ řekl v Epicentru ministr školství Robert Plaga.