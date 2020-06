Koronavirus ONLINE: 2335 nakažených v ČR. Celý svět demonstruje, lékaři se děsí šíření viru

Občanská iniciativa KoroNERV-20 navrhuje, aby ministerstvo školství vytvořilo plán určující, za jakých podmínek by se měly v případě další epidemie zavírat školy. Resort by také měl veřejnost na základě relevantních dat průběžně informovat o současném vývoji nákazy covid-19. Školy ani rodiče nyní podle iniciativy nemají správná data, a proto například někteří odkládají nástup dětí do tříd kvůli obavám z nemoci.