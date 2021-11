Koronavirus ONLINE: 22936 případů v ČR za pátek a přes 100 mrtvých - nejhorší den od začátku epidemie

Francouzský zdravotnický úřad HAS doporučil podat třetí posilující dávku vakcíny proti nemoci covid-19 všem osobám nad 40 let. Prezident Emmanuel Macron přitom dosud hovořil o hranici 50 let, píše Le Monde. Rozšířením skupiny, která se bude opětovně očkovat, se Francie snaží zabránit dalšímu šíření nemoci.

Od 15. prosince je ve Francii posilující dávka vakcíny neboli booster povinná pro platnost covidového pasu, který jeho držitele opravňuje například ke vstupu do restaurací, divadel nebo velkých obchodních center. Dosud se s dávkou počítalo pro rizikové pacienty a všechny nad 65 let. Lidé nad 50 let mohou dostat posilující dávku od 1. prosince. Termín pro lidi nad 40 let musí ještě HAS určit.