Koronavirus ONLINE: 2198 případů za sobotu, úleva v nemocnicích a Arenberger omezil rozvolnění

Více než stovka hostů v jedné pařížské restauraci dostala pokutu a manažer podniku skončil ve vazbě za porušení restriktivních opatření proti covidu-19. S odvoláním na francouzskou policii o tom informoval zpravodajský server BBC News.

Policisté se do podniku v hlavním městě vydali v pátek večer poté, co si obyvatelé v okolí stěžovali na hluk. Zjistili, že se tam v rozporu se zdravotními opatřeními sešlo více než 110 lidí. Případ se stal jen několik dní poté, co francouzská policie začala vyšetřovat zprávy o údajném konání hostin a tajných večírků v metropoli.

Minulý týden soukromá televizní stanice M6 odvysílala nahrávku pořízenou skrytou kamerou, na níž si hosté ve dvou nóbl podnicích užívají kaviár, šampaňské a lanýže. V reakci na tuto zprávu nařídil francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin vyšetřování s tím, že podobná shromáždění porušující pravidla proti covidu, jsou "naprosto nepřijatelná".