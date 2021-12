Koronavirus ONLINE: 21 126 případů za středu v ČR. Babiš hájil povinné očkování skupin

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes ve Sněmovně vrátil i k uzavírce vánočních trhů.

„Vánoční trhy. Prosím vás, vzpomeňte si na ten Cheb - Vánoce 2020, co tam bylo. Stovky, možná tisíce lidí dohromady konzumovaly, pily, kluziště otevřené do 3. ledna 2021. A všichni zapomněli, jak jsme převáželi ty pacienty? Jak byly ty nemocnice zahlcené. 400 mrtvých, 400 mrtvých. 300 % vyšší úmrtnost. To je Karlovarský kraj a Chebsko leden, únor 2021. Ano, my jsme na vládě o tom diskutovali, ale tady byli hygienici absolutně nekompromisní. Všichni řekli: Ne,“ uvedl během svého projevu.

„Protože vánoční trhy samozřejmě lákají lidi ze všech koutů naší země. Když to Kochův institut, co je nejrenomovanější instituce v Evropě, doporučil zakázat, Drážďany to zrušily, všichni to zrušili. Ano, nás to mrzí. A my samozřejmě ty živnostníky budeme kompenzovat. Já to chápu, že to připravovali měsíce. My jsme se snažili, ale zkrátka je to velké riziko, je to velké riziko. Vysvětlovali jsme rozdíl vůči obchodním centrů, že tam je povinnost respirátor, zákaz konzumace, food courty byly uzavřené a jsou tam jenom take away,“ poznamenal.

„Takže to je to vysvětlení. A může mi někdo říct: Ano, mohli jste udělat stánky bez občerstvení. Ale i na tom Staromáku a všude jsou ty restaurace. A samozřejmě by to dopadlo tak, jak to dopadlo minulý rok. Ale já chápu, že někteří to nechtějí uznat. Někteří primátoři to obešli, ale samozřejmě nás zároveň nikdy nezapomenou obviňovat z toho, co se stalo v rámci covidu,“ dodal Babiš.