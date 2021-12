Koronavirus ONLINE: 2011 případů za neděli a třetí dávka po pěti měsících i pro 30+!

A pondělí přinese ještě důležitou změnu pro cestovatele.

Turisté, kteří nemají posilovací dávku vakcíny proti covidu-19, musí nově podstoupit PCR test před příjezdem do České republiky i ze zelených a oranžových zemí na takzvané mapě cestovatele. Výjimku mají děti do 12 let. Dětem ve věku 12 až 18 let stačí očkování i bez třetí dávky. Povinnost se netýká českých občanů a vybraných kategorií cizinců.