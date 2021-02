Koronavirus ONLINE: 20 194 mrtvých v ČR. Ministři za ČSSD navrhnou vládě zavření fabrik

Obyvatelům Českého Těšína na Karvinsku se ode dneška opět zkomplikoval vstup do sousedního polského Cieszyna. Při vstupu do Polska se totiž kvůli zpřísněným opatřením musí nově prokázat negativním antigenním testem nebo mít dvě dávky očkování. Lidé z měst rozdělených řekou Olší přitom státní hranici už dávno ani nevnímají a jsou zvyklí využívat služeb na opačné straně hranice. Mnozí se tak dnes přes kontroly na hranici do Polska nedostali, třeba pro objednané léky nebo k holiči.

Štěstí měl naopak Jakub Gajdica, který potřeboval vyzvednout v Polsku objednaný narozeninový dort pro svou dceru a shodou náhod měl antigenní test. „V pondělí jdu na nějaký chirurgický zákrok, takže jsem teď v pátek musel mít test. Byť mám (výsledek) testu pouze v SMS zprávě, tak s přimhouřeným okem jsem byl vpuštěn,“ řekl Gajdica. S nadsázkou dodal, že voda v řece je dnes vysoko, takže neví, jak by se jinak na druhou stranu hranice dostal. Gajdica bydlí v domě jen pár metrů od hranice, kterou podle svých slov už vůbec nevnímá.

„Za některými službami chodíme běžně do Polska, za některými do Česka, takže pro nás je to omezení samozřejmě velké. I tak jsme tady ale už měli oproti zbytku republiky lepší situaci, že jsme si za službami, jako je třeba kadeřník, mohli do Polska zajít,“ řekl Gajdica. I v budoucnu je připraven nechat se v případě potřeby otestovat, pokud by si v Polsku potřeboval něco zařídit.