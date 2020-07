Koronavirus ONLINE: 19 nakažených dovolenkářů. A nejvíc nových případů v ČR za pět dnů

Kvůli pandemii bylo zrušeno nejméně 30 očkovacích kampaní na spalničky. Světová zdravotnická organizace tak varuje před nenadálými ohnisky tohoto onemocnění.

Podle průzkumu WHO tři čtvrtiny z 82 zemí nahlásily narušení imunizačních programů. Důvodů je několik: přerušení dopravy, strach z vycházení i ekonomické potíže rodiny.

Due to the #COVID19 pandemic, at least 30 measles vaccination campaigns were or are at risk of being cancelled, which could result in further outbreaks in 2020 and beyond https://t.co/fexIvlFgqD



