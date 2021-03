Koronavirus ONLINE: 1853 lidí na JIPkách v ČR. A Babiš probere s Plagou maturity

Premiér Andrej Babiš (ANO) na videu opět propaguje a vysvětluje úřední maturitu. Už by ale nemusela být pro všechny.

Studenti by tak neskládali tradiční zkoušku. „Je to dobrovolné, je to výjimečná situace, je to jednorázové. Doufejme a určitě jsem o tom přesvědčen, se to nebude opakovat. Zkusme vnímat tu situaci,“ apeluje Babiš ve videu, které nahrál přímo v jednacím stále úřadu vlády, kde se před pandemií scházeli na jednání všichni ministři.

Podle premiéra se nabízí debaty o tom, jak by se mohla maturita vyřešit spravedlivě. Klasická varianta zkoušek by mohla být pro všechny studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole. Upravená varianta lehčí maturity by pak mohla být podle premiéra především pro ty, kteří na vysoké škole pokračovat nechtějí. „A třetí by byla úřední maturita,“ pokračuje Babiš ve výčtu možností. „Ta by byla pro ty studenty, kteří doloží, že neměli možnost se plnohodnotně účastnit výuky na dálku,“ o takové možnosti by pak rozhodoval podle premiéra učitel, nebo ředitel školy.

„Je potřeba se nad tím jen zamyslet, ne to hned odmítnout, protože přišel s tím Babiš,“ dodal premiér.

V dalších videích Babiš přikládá další argumenty. Například praxi u maturit ve Velké Británii nebo na Slovensku.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) formu úřední maturity odmítá. Proti jsou například i rektoři vysokých škol, nebo Svaz průmyslu.