Koronavirus ONLINE: 16 179 případů za středu. O 5 tisíc méně, než před týdnem

Skončilo zhruba 20 z 93 špičkových restaurací, které loni získaly ocenění Zlatého lva od nakladatelství TopLife Czech, řekl při křtu dalšího ročníku knihy Nejlepší restaurace prezident nakladatelství Václav Budinský. Letos se restaurace nehodnotily, Zlatí lvi v aktuální knize jsou hodnocením z minulého roku.

Do problémů se podle něj dostaly hlavně hotelové restaurace, které trpěly nedostatkem zahraničních hostů. Příkladem pak je francouzská restaurace Art Nouveau v pražském Obecním domě, která ukončila provoz loni v červnu.

„Myslím si, že to bylo něco naprosto šokujícího. V podstatě i za války byly restaurace otevřené, pokud se přímo nebojovalo v tom místě. Ani při španělské chřipce nebyly zavřené. To bylo snad poprvé vůbec v historii, co hospody existují. Od středověku neznáme takovou dobu,“ popsal poslední rok a půl Budinský.