Koronavirus ONLINE: 159 případů za sobotu v ČR. A 130 cizinců v nucené karanténě na Maltě

Dobré ráno. Dostat dvě dávky vakcíny proti covidu a mít nad virem vyhráno? Vypadá to, že to nebude muset platit. Světem se totiž šíří mutace delta (indická), která je mnohem nakažlivější. A například Izrael se už chystá na to, že svým lidem bude podávat třetí „včeličku“. Čeká to i Čechy? Čtěte ZDE