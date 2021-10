Koronavirus ONLINE: 1511 nakažených za úterý v Česku. A „oběti“ očkování chtějí 100 milionů

V Hradci Králové dnes večer začal 27. ročník Mezinárodního hudební festivalu Jazz jde městem / Jazz Goes to Town, potrvá do soboty 16. října. Na devíti místech ve městě se představí více než 50 interpretů, řekl dnes ČTK Daniel Brátka. Festival se koná za dodržování platných hygienických pravidel, důvodem je epidemie koronaviru. Návštěvníci musí při vstupu na koncerty v uzavřených prostorách předložit doklad o bezinfekčnosti a celou dobu uvnitř mít na nose a ústech respirátor.