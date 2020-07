Koronavirus ONLINE: 149 nových případů za den v ČR a konec roušek. Kde zůstávají problémy?

Na pražském letišti začne fungovat první dálková linka po koronavirové krizi. Qatar Airways bude od středy 1. července třikrát týdne létat do katarského Dauhá. V sobotu spustí druhou dálkovou linku flydubai, které zamíří do Dubaje. Před koronavirovou krizí fungovalo na pražském letišti kolem 15 dálkových linek do Asie a Severní Ameriky.

Qatar Airways bude do hlavního města Kataru létat vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Na všechny lety bude dopravce nasazovat letadla typu Boeing 787 Dreamliner. Letiště v Dauhá funguje jako významný přestupní bod pro lety do dalších míst v Asii.

Pokračuje tak další obnovování provozu na pražském letišti, který byl téměř zcela utlumen během koronavirové krize. Jen během tohoto týdne by mělo být spuštěno 43 pravidelných linek a Praha by tak měla mít na konci týdne spojení do 57 destinací. Další budou přibývat během léta.