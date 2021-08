Koronavirus ONLINE: 140 případů za sobotu v ČR. A rekordní počet dětí v nemocnicích v USA

Dobré nedělní ráno. Začínáme poněkud znepokojující zprávou z USA. V jižní části země narůstá počet dětí, které jsou hospitalizovány s covidem-19. V přeplněných nemocnicích, z nichž jsou některé na pokraji kapacit, se jich aktuálně nachází 1902, což je dosavadní maximum. Nárůst nakažených má na svědomí zejména nakažlivější mutace delta, a to mezi neočkovanou populací.

Děti v současné době tvoří asi 2,4 procenta všech hospitalizací s covidem-19 v USA. Vakcína není určená dětem do 12 let, tato věková skupina je tak náchylnější k nákaze vysoce nakažlivou variantou delta.

Rychlý nárůst počtu nových případů rozdmýchal napětí mezi konzervativním vedením států a místní samosprávou ohledně toho, zda by školní děti měly mít povinnost nosit roušky při svém návratu do lavic. Úřady zodpovědné za chod škol na Floridě, v Texasu a v Arizoně nařídily nošení roušek ve školách, čímž se vzepřely rozhodnutí republikánských guvernérů těchto států, kteří tuto podmínku pro vstup do vzdělávacích zařízení odmítli.