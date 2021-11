Koronavirus ONLINE: 14 199 případů za pátek. V ČR se zlikvidovalo 123 tisíc dávek vakcíny

Do českých a moravských lázní přijelo loni 196 307 pacientů, což je nejnižší počet nejméně od konce 90. let. Meziročně počet klientů klesl o 170 000. Z celkového počtu pacientů bylo loni 38 835 cizinců, což je oproti roku 2019 necelá třetina. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Na situaci v lázeňství se loni podepsala epidemie covidu-19. Poskytování lázeňské péče bylo částečně omezeno, v některých měsících mohli do lázní jen lidé, kterým pobyt hradily zdravotní pojišťovny. Propad nezvrátilo ani to, že stát podporoval léčebné pobyty příspěvkem 4 000 korun.