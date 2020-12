Koronavirus ONLINE: 14 054 nových případů za středu, číslo R letí nahoru. Vláda umrtví Česko

Nizozemská vláda ve středu večer oznámila, že cestující, kteří se vydají do Nizozemska letecky, se budou muset maximálně tři dny před odletem nechat otestovat na covid-19, informovala agentura Reuters. Negativní test PCR budou muset po svém příjezdu s platností od úterý předložit cestující z takzvaných rizikových zón, kam patří také státy Evropské unie, upřesnila agentura AFP.

„Od 15. prosince platilo toto opatření pro země mimo EU. Vláda ho nyní rozšiřuje na všechny lety do Nizozemska,“ citovala AFP vládní prohlášení. Kabinet zároveň uvedl, že projedná možné rozšíření také na případy, kdy lidé do země přicestují vlakem, autobusem či lodí. Nadále platí, že cestující se po svém příjezdu do Nizozemska musejí sami deset dní izolovat, a to i v případě, že mají před odjezdem negativní test.