Koronavirus ONLINE: 1382 nových případů v ČR za den. A dovolenkový ráj zavře Čechům brány

Česko hlásí 449 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 32 413 lidí, vyléčených je 20 787 a aktuálně nakažených je rekordních 11 178. Během čtvrtka přibylo 1382 potvrzených případů, vůbec nejvíc od začátku epidemie. Od čtvrtka se do všech vnitřních prostor v Česku vrátily roušky. A Češi zřejmě přijdou o možnost dovolené v další oblíbené destinaci. „Kypr s největší pravděpodobností zařadí Česko od 19. září do kategorie C, což znamená, že Češi se na ostrov nedostanou,“ řekl Radiožurnálu náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.