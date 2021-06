Koronavirus ONLINE: 138 případů za pátek v ČR. A nová vlna rozvolnění, tanec stále zakázán

Základní a střední školy byly v končícím školním roce kvůli epidemii covidu-19 pětinu až dvě třetiny času zavřené. Situace se lišila na různých stupních a typech škol. Nejvíce času doma strávili středoškoláci, a to 130 ze 191 dnů. Naopak nejdéle byly třídy otevřené pro handicapované žáky speciálních škol, kteří do nich mohli chodit 153 dnů ze 191. Prvňáci a druháci ze základních škol se museli učit pouze na dálku 46 dnů, tedy asi čtvrtinu školního roku. Víc byly děti doma v druhém pololetí, a to kvůli březnové vlně epidemie. Vyplývá to z analýzy ČTK.

Ze 191 školních dnů od začátku září do konce června chodili do škol nejvíce prvňáci a druháci. Na prezenční výuce strávili 63 procent času, 24 procent se učili na dálku a 13 procent školního roku měli takzvanou rotační výuku, při které se jejich třídy po týdnu střídaly ve škole a doma. Ještě víc mohli do školy chodit žáci speciálních škol pro handicapované, a to 80 procent času. Naproti tomu nejméně se prezenčně konala teoretická výuka pro středoškoláky. Ve škole ji měli 29 procent školního roku. Pět procent času se mohli střídat ve třídě a doma. Dvě třetiny vyučovacích dnů se učili teorii pouze distančně. O praktickou výuku ve škole přišli asi z poloviny. Mohli na ni chodit 96 ze 191 dnů.