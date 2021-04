Koronavirus ONLINE: 1302 nových případů za sobotu. A obří fronta před zoo v Plzni

„Je tady strašně riziková oblast – když člověk ještě nemá příznaky, tak nakazí nejvíc lidí, protože málokdo je takový trouba, aby s těmi příznaky chodil mezi lidi. Pokud příznaky nemáte, tak jste nejnebezpečnější,“ upozornil v OVM šéf lékařské komory Milan Kubek.

Podle něj je otázka, zda se i antigenní testy dělají kvalitně, PCR testy pak zachytí i bezpříznakové jedince, uvedl. PCR testů se dělalo málo a málo se sekvenovalo, proto se pozdě zjistilo, že je zde britská mutace, upozornil. „My jsme byli slepí tím, že jsme dělali málo PCR testů,“ podotkl. Čím dříve budu ve školách PCR testy, tím lépe, míní. Pro prvotní záchyt označil za šikovné i to, když děti naplivou do jedné nádobky a vyšetří se to jako jeden vzorek. Sníží to množství PCR testů. „Pokud je negativní, tak všechny děti jsou zdravé,“ uvedl.