Koronavirus ONLINE: 13 374 případů za čtvrtek v ČR. Lockdown v Rakousku a tvrdé zpřísnění v Německu

Epidemie koronaviru v Česku s mutací delta zesiluje. Za čtvrtek testy odhalily v Česku dalších 13 374 případů covidu. Od noci z neděle na pondělí budou v ČR zavedena opatření vycházející z tzv. bavorského modelu, který ruší uznávání všech testů. Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátila do hry plošné testování, týkat se bude škol i firem. Vláda předpokládá, že opatření budou trvat až do konce února. Rakousko zatím vyhlásilo plošný lockdown, který začne v pondělí a dopadne na očkované i neočkované. A neočkovaní v Německu se bez testu nedostanou do vlaků a autobusů a ani do práce. Návrh po poslancích i přes kritiku schválily spolkové země. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.