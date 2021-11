Koronavirus ONLINE: 12 514 případů za sobotu. A varianta omikron v ČR i dalších zemích Evropy

Dnes by mohlo být jasněji kolem pravděpodobného prvního výskytu koronavirové varianty omikron v Česku. Sekvenační analýza v liberecké nemocnici u ženy, která se vrátila z africké Namibie, variantu omikron potvrdila na 90 procent, řekl v sobotu večer České televizi mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. Podle něho bude definitivní výsledek zřejmě známý v průběhu několika desítek hodin. Šlo by o první potvrzený výskyt této varianty v ČR. Žena z Libereckého kraje se z Namibie vrátila do ČR v devítičlenné skupině. U jejích členů i rodinných příslušníků ženy hygienici ověřují, zda jsou nakažení koronavirem.