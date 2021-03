Koronavirus ONLINE: 11 928 případů za úterý. A Českem se dál šíří nebezpečná mutace

Přínosy vakcíny od společnosti AstraZeneca převažují nad jejími možnými riziky a měla by se proto k očkování používat i nadále. Dnes to řekl šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge. Uvedl také, že nejhorší vývoj epidemie nemoci covid-19 v Evropě WHO momentálně eviduje ve středovýchodní části kontinentu.

„V současnosti převažují přínosy (vakcíny) AztaZeneca nad riziky a její užívání by mělo pokračovat, aby zachraňovala životy,“ řekl Kluge novinářům. Reagoval tím na rozhodnutí řady zemí EU preventivně pozastavit používání tohoto britsko-švédského očkovacího preparátu. Důvodem kroku byly informace o několika případech úmrtí v důsledku krevních sraženin u očkovaných osob, přímá souvislost s očkováním prokázána zatím nebyla.