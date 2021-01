Koronavirus ONLINE: 11 827 mrtvých v Česku, PES dál na 90 a novoroční datový „blackout“

„Byli jsme před covidem a budeme i po něm, proto hleďme do roku 2021 s optimismem a nadějí,“ uzavřel svůj novoroční projev premiér Andrej Babiš (ANO). On sám za naději považuje vakcínu, jejíž další dávky míří do ČR. Podle premiéra by se mělo zajistit proočkování de facto celé populace. Dávek je totiž pro ČR přes 9 milionu.

Premiér připustil, že během roku 2020 udělala vláda řadu chyb. „Problémy, kterým jsme jako vláda čelili, byly obrovské a netušené. Museli jsme reagovat rychle. Ano, udělali jsme i řadu chyb. Ale také jsme se poučili,“ řekl.