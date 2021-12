Koronavirus ONLINE: 11 625 nakažených za středu v Česku. Nejméně za poslední měsíc

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso, swp -

Epidemie koronaviru s variantou delta stále sužuje Česko, navíc se tu už objevil i omikron. Přírůstek nových případů však slábne. Ve středu přibylo v Česku 11 625 prokázaných případů koronaviru. Jedná se o nejmenší nárůst ve všední den od 15. listopadu, tedy za poslední měsíc. Do ordinací praktických lékařů a dalších očkovacích center začne dnes distribuční firma Avenier rozvážet vakcíny proti covidu-19 pro děti od pěti do 11 let. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.