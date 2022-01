Koronavirus ONLINE: 1088 nových případů v ČR. Testy ve firmách budou hrazené, slíbil Fiala

Kvůli šíření varianty koronaviru omikron studenti na středních školách v Anglii budou muset nosit ochranu nosu a úst. Opatření bude platit do 26. ledna. V Anglii a Walesu na Nový rok přibylo skoro 137.600 případů koronaviru, méně než na silvestra.

„Chceme, aby do škol chodilo co nejvíce dětí, a aby tomu tak bylo po co nejdelší dobu,“ řekl ministr školství Nadhim Zahawi. Studenti se budou vracet do škol od příštího týdne, přímo ve školách je čekají testy na koronavirus.

Anglie byla doposud jedinou ze čtyř částí Spojeného království, která nedoporučila školám, aby jejich žáci nosili roušky. Některé anglické školy tuto povinnost ale zavedly samy. Podle nových pravidel platných pro Anglii se povinné nošení ochrany nosu a úst nevztahuje na učitele.