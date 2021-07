Koronavirus ONLINE: 10 milionů aplikovaných vakcín v ČR. A debaty od třetí dávce kvůli deltě

Izrael zvažuje, zda začne očkovat starší osoby třetí dávkou vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech, a to ještě dříve, než to schválí americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Cílem kroku by přitom bylo zabránit dalšímu šíření nakažlivé mutace delta. Podle agentury Reuters to dnes uvedl představitel izraelského zdravotnictví. Americké a evropské úřady nyní zvažují, zda bude některé rizikové skupiny nutné přeočkovat proti covidu-19.