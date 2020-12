Koronavirus ONLINE: 10 811 případů za den v Česku. V nemocnicích je opět přes 5000 lidí

Zjednodušené reprodukční číslo kleslo v Česku na 0,85, další tři parametry ovlivňující hodnotu indexu se ale zhoršují, na výsledné skóre to zatím nemá vliv. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Z krajů je v pátém stupni pouze Moravskoslezský, nejméně bodů má nově Jihomoravský kraj. Opatření v celém Česku od neděle odpovídají pátému stupni, a to minimálně do 10. ledna.

Údaje z posledních dní ale nejsou podle dřívějšího vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška nebo epidemiologa a poradce premiéra Romana Prymuly příliš reprezentativní. Na testy o vánočních svátcích totiž chodilo výrazně méně lidí než předtím a byli to hlavně lidé s příznaky a ti, které na test poslal lékař.

Reprodukční číslo se pod 1,0 drží už třetí den a klesá. Při hodnotě pod jednou epidemie zpomaluje. Prymula v neděli uvedl, že by se hodnotou čísla R „vůbec neopájel“. Další tři parametry, které hodnotu indexu ovlivňují, se postupně zhoršují. Jde hlavně o čtrnáctidenní počet pozitivních na covid a stoupající nákazu mezi seniory.