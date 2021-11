Koronavirus ONLINE: 10 395 případů za čtvrtek v ČR. Do nemocnic vyrazí pomáhat armáda

Kvůli šíření nákazy přechází řada tříd na učení na dálku. Za sedm dní přibylo v Česku 1209 nakažených dětí od šesti do 11 let na 100.000 obyvatel. Je to týdenní nárůst o 52 procent. Mezi dětmi od 12 do 15 let bylo 1400 případů na 100.000, tedy přírůstek o 32 procent. Podle expertů by očkování přispělo k udržení chodu škol a běžné výuky. Dokončené očkování má třetina dětí mezi 12 a 15 lety, ve středu jich bylo asi 150.600.