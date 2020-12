Koronavirus ONLINE: 10 271 mrtvých v ČR. Čaputová v karanténě a Evropu děsí zmutovaný virus

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko se vrátilo do 4. stupně protiepidemického systému PES a brzy může být ještě hůř. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by se v pondělí měla vláda zabývat tím, jestli země nepřejde do stupně pátého. Aktuální skóre PES mu totiž už dva dny odpovídá. Za pátek přibylo 8800 nových případů. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je po setkání s nakaženým ministrem obrany v preventivní karanténě. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.