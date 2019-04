Ponižování Mayové je nefér, zlobí se expert. Británie platí za průtahy brexitu biliony

Britové dostali delší čas na odchod z Evropské unie, zůstat mohou až do 31. října. I tak se ale budou s brexitem snažit pospíchat a mají pro to hned několik důvodů. Jedním z nich jsou i peníze - průtahy s opuštěním Unie je totiž stojí pořádný „balík“. V pořadu Blesku Epicentrum o tom mluvil náměstek ministra zahraničních věcí Aleš Chmelař.

Brexit se pro britskou stranu značně prodražuje. „Má celou řadu mimořádných opatření, ať už na úrovni vnitra, nebo na úrovni obchodní výměny, informování občanů, které jsou extrémně drahé. Slyšel jsem dokonce odhad kolem 66 miliard liber, což je opravdu vysoká částka,“ přiblížil Aleš Chmelař v Epicentru. V přepočtu na koruny jde téměř o dva biliony, tedy částku, se kterou Česko vystačí zhruba rok a půl.

„Neštěstí pro Evropu i Británii.“ Česko přijde brexitem o část rozpočtu, varuje Zeman

Z hlediska peněz hraje roli i nejistota, která jde s brexitem ruku v ruce, což ovlivňuje například trhy. Británie navíc dál posílá peníze do rozpočtu Evropské unie. „Je vidět, že hospodářství Velké Británie reaguje na brexit i preventivně, psychologicky se zkrátka přizpůsobují už jednotlivé firmy,“ vysvětlil Chmelař.

Britská premiérka je v extrémně těžké situaci. A ještě ji ponižují

Premiérka Theresa Mayová má tedy o důvod víc, proč brexit dotáhnout do konce. V následujících týdnech ji čekají další jednání, parlamentem musí protlačit dohodu o odstoupení. „Já si nedokážu představit osobu, která je ve složitější situaci v celé Británii, možná i v celé Evropské unii,“ řekl v Epicentru Chmelař.

Podle něj byla Mayová vyslaná svojí stranou do prakticky nemožného boje. „Ve chvíli, kdy i členové její strany jí okopávají kotníky, byla v situaci, kdy celá řada jiných osobností z té strany věděla, jak je to riziková pozice a čas stát se premiérem a nechtěli převzít tu odpovědnost. Nechali to na ní a teď jí ani nedávají dostatečně silný politický mandát,“ okomentoval náměstek pozici Theresy Mayové.

Mayová kývla na dohodu. Zvládnou Britové odejít z EU nakonec 31. října?

Premiérka je rozhodnuta po dokončení práce s brexitem svůj mandát ukončit. Podle Chmelaře se zapíše do historie, je to však draze vykoupeno. „Je ponižována mediálním obrazem. Myslím si, že to má extrémně těžké a mě osobně se nelíbí některé útoky na ni, podle mě jsou ponižující. Těžko si představit jinou osobnost, která by byla schopná tu situaci ustát tak jako Theresa Mayová,“ vylíčil.

Co bude dál s brexitem?

Britové nyní musejí vyhlásit volby do Evropského parlamentu. Pokud by šla jednání v Londýně jako po másle, mohli by stihnout opustit Unii ještě před jejich konáním 23. května. V opačném případě vyšlou do práce zvolené europoslance, jejichž křesla po odchodu Británie z EU zaniknou bez náhrady. Brexit už ale ukázal, jak je nepředvídatelný. Stále tedy existuje možnost, kterou by přivítalo mnoho zemí v Unii - tedy, že Britové v EU zůstanou. Pravděpodobnost je ale malá.