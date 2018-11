Čechy má k eurovolbám přilákat nová taktika. Zaměří se na sousedy i prarodiče

Zatímco důvěra v Poslaneckou sněmovnu je v Česku menší než v Evropský parlament, s volební účastí je to právě naopak. Ke sněmovním volbám chodí téměř dvě třetiny Čechů, ale v eurovolbách před čtyřmi lety přitom dosáhla účast jen 18 procent. A Česko bylo v tomto ohledu druhé nejhorší v celé EU. A hůře už je na tom u nás jen druhé kolo senátních voleb. Podle průzkumu Češi totiž nevěří, že má jejich slovo v Evropě váhu. I to by měla pomoci zvrátit iniciativa Tentokrát budu volit.