„Brexit jim otevře oči.“ Superúředník EU věří, že Češi konečně ocení Brusel

Dlouhodobá protievropská masáž předních politiků udělala své a Češi jsou momentálně největšími euroskeptiky v Unii. Změnit by to ale mohl právě připravovaný brexit. Alespoň si to myslí Ladislav Miko, který byl donedávna jedním z nejvýše postavených českých úředníků EU. „Každý uvidí, že to má dopady na obou stranách a že nic z toho, co se vidí jako výhoda vystoupení, nenastane,“ řekl v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Podle posledního průzkumu Eurobarometru si jen 39 % Čechů myslí, že členství v EU je přínosné. Česko je tak ze všech členských zemí ve vztahu k integraci Evropy nejpesimističtější.

Jedním z důvodů je fakt, že Brusel je vzdálen životu běžných lidí. Ale velkou vinu mají také vysocí čeští politici, kteří EU zbytečně kritizují. Je o tom přesvědčen Ladislav Miko, který šéfuje zastoupení Evropské komise na Slovensku. Až do loňského roku působil ve vedení generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin a patřil tak k nejvýše postaveným Čechům v Bruselu.

„Názory jen přejímají“

„Když máte někde dlouhodobě top politické lídry, kteří Evropu zpochybňují, je strašná spousta lidí, kteří mají tendenci tyto názory přejímat. Když to slyší dnes a denně několik let a třeba v případě Václava Klause i dvě volební období, tak to s mnohýma zacvičí natolik, že to převezmou. Ale když se jich zeptáte, tak mnohdy sami neví proč. A jen opakují, co někde slyšeli,“ řekl v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Podle něj lidé nevnímají EU ve svém běžném životě a nedokáží posoudit její přínosy. „Jejich názory formuje někdo jiný, ne jejich vlastní zkušenost. Když jedou po opravené silnici, tak si řeknou: Konečně opravili tu silnici. A ne, že EU nám na to dala peníze,“ vysvětlil Miko.

Na rozdíl od Slovenska chybí v Česku politici, kteří jasně a otevřeně řeknou, že EU je dobrá. „Slováci, kteří jsou proevropští, jsou otevřenější. V Česku je taková atmosféra, že ti, kdo jsou proti, křičí, a ti kdo jsou proevropští, jsou buď zticha, nebo říkají ano, ale. Na Slovensku se lidé nestydí říct, že Evropa je dobrá věc. I tam jsou antievropské síly, populisté, ale ne tak výrazně. 70 procent Slováků si myslí, že být Evropě je dobře a 50 procent je ochotno pro to i něco udělat,“ uvedl.

„Brexit snižuje riziko czexitu“

Miko věří, že názor na EU se v Česku změní poté, co všichni uvidí dopady odchodu Británie. „Riziko czexitu je tím menší, čím dříve uvidíme výsledky brexitu. Osobně si myslím, že brexit má samé špatné důsledky a jeden jediný dobrý – uvidíme, co to znamená. Myslím si, že normální lidé uvidí, co bylo na straně slibů, a co bude realita,“ říká Miko.

Podle něj to paradoxně „otevře oči“ mnoha lidem, kteří si myslí, že Čechům by bylo lépe mimo EU. „Každý uvidí, že to má dopady na obou stranách a že nic z toho, co se vidí jako výhoda vystoupení, nenastane. Lidé uvědomí, že když to nezvládá 60milionová bohatá a silná země, tak každá menší by měla ještě větší problémy,“ dodává.

Češi by si podle něj měli také uvědomit, že jako celek je EU silnější a je rovnocenným globálním partnerem třeba americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Jako příklad uvádí obchodní válku a boj o cla, která by mohla evropské státy poškodit.

„Jen si zkusme představit, zda by český ministr, pokud by se vůbec dostal alespoň do blízkosti Bílého domu, dokázal dojednat pro Česko, že ta cla nebudou platit. Ale když tam přijde šéf Komise Juncker, tak se s ním Trump prostě bavit musí. Jsme půlmiliardový trh a oni jsou i závislí na tom, jak přistupujeme k nim,“ dodal v rozhovoru.