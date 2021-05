Míša je neskutečný smolař. Střapatého raubíře už třikrát ho odmítli. Dočká se konečně domova?

Míša (asi 8) je roztomilý kříženec jorkšíra, kterého se původní majitelé vzdali. Přijal ho do péče spolek Pes nejvěrnější přítel, který mu teď hledá nový domov. Zatím marně, což je všem, kteří Míšu znají, záhadou. Zájemců o něj byla už spousta, všichni si ale jeho adopci v poslední chvíli rozmysleli.

Původními majiteli nechtěný Míša přišel do dočasné péče v zanedbaném stavu. Byl podvyživený, zablešený, na těle mu chyběla srst. Zkušená dočaskářka Monika Znamenáčková ho ale dala rychle dohromady. „Je to miláček, který si ale také zkouší určovat svá pravidla. Je hodný, když se mu ale něco nelíbí, zavrčí, štěkne, neublíží ale,“ řekla.

Monika nechápe, proč si zájemci Míšovu adopci vždy rozmysleli | Jana Ulrichová

Neléčené oko

Míša je zdravý, má pouze problémy s okem, na kterém se mu po dřívějším původními majiteli neřešeném úrazu udělala jizva. „Oko je třeba rozkapávat. Časem se ukáže, zda nebude nutná operace,“ řekla Monika.

Míša udělal velký pokrok, zvládá i základní poslušnost | Jana Ulrichová

Adopce neklaply

I přesto, že se jedná o malého, nenáročného psa, který žádné jiné zdravotní problémy nemá, nedaří se Míšovi najít nový domov. „Proč ho nikdo nechce, nevíme. Hlásí se o něj hromada lidí, hodně lidí se na něj přijelo i podívat. Máme za sebou nejméně dvacet návštěv, u některých zájemců jsme udělali i předadopční kontroly a pak, v den, kdy si pro něj měli přijet, nám napsali nebo zavolali, že si to rozmysleli. A to se mu stalo už po třetí,“ popsala dočaskářka s tím, že důvod zájemci nikdy neuvedli.

K dětem ne

Míša má lidi rád, miluje pohlazení a drbání, nehodí se ale k dětem. Když se dostal do dočasné péče, reagoval na ně vztekle. „Teď už se to zlepšilo, vrtí na děti i ocáskem, přesto ho ale k nim nedoporučujeme. Bojí se prudkých pohybů, které děti dělají. Má zřejmě nějaké špatné zkušenosti z minula,“ vysvětlila dočaskářka.

Míša miluje procházky, ujde bez problémů i 8 kilometrů | Jana Ulrichová

Ujde i 8 kilometrů

Míša by se nejvíce hodil k aktivním lidem, protože miluje procházky, zvládne hravě i osmikilometrový výšlap. Byl by spokojený ale i u starších lidí, protože ležet na gauči u televize mu také vyhovuje.

Monika se Míšovi hodně věnuje, naučila ho i lézt po stromech | Jana Ulrichová

Zaslouží si domov

U Moniky v dočasné péči žije Míša ve smečce, nemá proto problémy s jinými psy, vychází i s kočkami, králíky a ptáky. Zvládá základní poslušnost, přiběhne na zavolání, umí si sednout a vyčkat na místě. „Je to zlatíčko, které od chvíle, kdy k nám přišlo, udělalo velký pokrok. Nový domov by si opravdu zasloužil,“ řekla Monika. Zájemci, kteří by se chtěli Míši ujmout natrvalo, se jí mohou ozvat na číslo 723 683 561.