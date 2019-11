„Nepůjčujme si tam, kde to není nezbytně nutné.“ Tak zní zlaté pravidlo, které by lidé měli dodržovat. Říká to David Borges, analytik organizace Člověk v tísni, podle kterého v Česku stále existuje řada společností, které poskytují značně pochybné spotřebitelské úvěry. Nejvíce Čechů se dostane do dluhové pasti před Vánoci. Borges proto naléhá, ať lidé pečlivě zvažují, zda je nutné řešit dárky tímto způsobem. Když se však přece jen rozhodnou, přidal tipy, jak nenaletět.

„Víme, že před Vánoci se lidé zadlužují a typicky v únoru a březnu se potom na našich dluhových poradnách objeví lidé s problémy, protože si špatně odhadli své finanční možnosti a mají problémy půjčky splácet,“ popsal Borges, proč je podle něj třeba o tématu mluvit zrovna před Vánocemi, když všichni nakupují dárky.

Spousta společností totiž i v roce 2019 provozuje praktiky, které jsou přinejmenším kontroverzní. Pokud si u nich lidé půjčí peníze, narazí na absurdně vysoké úroky i kreativní poplatky při předčasném splacení. Výsledkem může být úroková sazba až 120 %. „Ano, i takovou jsme viděli a opravdu to není pěkný pohled,“ zmínil smutně Borges. Můžou tak nastat situace, kdy si člověk půjčí 50 tisíc korun a nakonec musí odevzdat 135 tisíc korun.

Vykřičníků je ale více. Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů například v některých případech nemají na svých stránkách kalkulačky, kde si zájemce může vypočítat, jak by jeho potenciální půjčka dopadla. „Pokud nemají na webu kalkulačku, tak pro člověka, který se v tom nevyzná, je to problém,“ říká analytik. Někdy totiž firmy nabízí akorát formulář, kdy se člověku po vyplnění ozve obchodní zástupce. A to je podle Borgese špatně, jelikož s nimi nemusí být jednoduché jednání.

Varování odborník přidává i před revolvingovými pastmi. Samotné revolvingy nevnímá jako zlo, člověk by ale dle jeho slov měl zbystřit, pokud jsou zkombinované s vysokými úrokovými sazbami.

Na tyto praktiky si dejte pozor

„Pokud už si půjčit potřebuji, tak bych měl mít naprostou jistotu, že vím, kolik budu měsíčně splácet a že jsem schopen takovou splátku pokrýt. Měl bych také vědět, kolik je celková částka, kterou zaplatím," popsal analytik.

„To znamená, to, co vrátím plus to, co vrátím na úrocích. A měl bych také vědět, co se může stát v případě, že se dostanu do prodlení, jak velké jsou sankce, které společnosti účtují. Všechno to musí být uvedeno ve smlouvách nebo obchodních podmínkách, které mám k dispozici. Takže bych si měl vzít ten čas na to, abych si to pročetl a ujistil se, že tomu rozumím,“ pokračoval Borges.

Vyhnout by se lidé měli vedle již zmíněných revolvingových úvěrů spojených s vysokými cenami i podnikatelským půjčkám. Ty jsou totiž legislativně jinak upraveny a člověk ztrácí určitou právní jistotu. „Nejsou chráněny stejně jako půjčky spotřebitelské. Jakmile si vezmu takzvanou půjčku na IČO, tak se na mě zákon dívá tak, že jsem rovnocenný s věřitelem a nepotřebuji žádnou zvláštní ochranu. Takže nepůjčujme si podnikatelské úvěry, pokud nejsme podnikatelé,“ radí analytik.

Varuje rovněž před tím, aby spotřebitelské úvěry byly jištěné nemovitostmi. „To je rovněž oblíbená praxe některých společností – že sice nabízejí velmi přijatelné úrokové sazby, ale za tu cenu, že spotřebitelský úvěr je pokryt bytem nebo domem. To vůbec nedává žádný smysl,“ kroutí hlavou Borges.

Nakonec zdůrazňuje to snad nejdůležitější – lidé vždy mají dávat pozor, pod co se podepisují. „Před tím podpisem smlouvy si zkontrolujme základní údaje, že skutečně odpovídají tomu, co mi bylo řečeno, co jsem si našel, co jsem si spočítal,“ uvedl odborník.

Seznam „dobrých“ a „špatných“ poskytovatelů půjček

Borges o spotřebitelských úvěrech mluvil k příležitosti zveřejnění Indexu odpovědného úvěrování, který Člověk v tísni sestavuje od roku 2009. V něm popisuje, které nebankovní i bankovní instituce poskytující půjčky mají nejetičtější chování vůči svým zákazníkům a kterým by se naopak měli lidé vyvarovat.

Podle organizace se situace postupně mírně lepší, ale stále zdaleka není ideální. Největší posun v oblasti představil zákon o spotřebitelském úvěru, který začal platit před třemi lety. Seznam „nejhorších“ a „nejlepších“ poskytovatelů půjček platný pro rok 2019 najdete zde.