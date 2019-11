Padl do dluhové pasti, přišel o byt a skončil na ulici. Jiří o sobě říká, že je pracovitý člověk, na dno ho ale stáhly nebankovní půjčky. Muž je nezvládal splácet. Kuriózní je ale to, co ho k zadlužení přivedlo. Podle Jiřího to byl bývalý zaměstnavatel, který mu nevyplácel mzdu. V Česku na 15. listopadu připadá Den bez dluhů. A ti, kteří se ocitli ve finanční nouzi, se mohou obrátit na kontaktní místa. Budou jim tu k dispozici odborníci, kteří jim poradí, jak se z těžké situace dostat.