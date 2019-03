Ústavní soud se zastal dlužníka: Poskytovatelé úvěru si musí lidi prý lépe proklepnout

Justice by měla tlačit poskytovatele úvěrů k důslednému zkoumání toho, zda budoucí dlužník nebude mít zjevné potíže své úvěry splácet. Ústavní soud (ÚS) svým úterním rozhodnutím vyhověl stížnosti muže v exekuci a nařídil Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby se znovu zabýval sporem, kde figuruje také poskytovatel nebankovních půjček Profi Credit Czech. Podle něj rozhodnutí ÚS vnáší do celého systému další právní nejistotu, a to jak pro dlužníky, tak i věřitele.