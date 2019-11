Češi vyrážejí stále častěji do světa, někteří ale opomíjí kvalitní cestovní pojištění. V případě úrazu nebo nemoci pak končí s vysokými dluhy za léčbu. Někdy na jejich nezodpovědnost ovšem doplácí i stát, respektive daňoví poplatníci. Ten totiž v určitých situacích musí svým občanům zajistit převoz z cizí země zpět do vlasti a to na jeho náklady. Nejde přitom o ojedinělé incidenty - ročně se podobných případů odehrají desítky a českou kasu to pravidelně stojí kolem jednoho milionu korun, jak zjistily Blesk Zprávy.