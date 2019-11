Jan J. (†64) sloužil u dobrovolných hasičů v Brumově na Zlínsku více jak 40 let. Chtěl totiž vždycky pomáhat lidem. Minulý týden ovšem prohrál boj s těžkou nemocí.

K hasičům ho dostal požár pily v Bylnici. "V té době jsem ještě neměl velké zkušenosti, ale starší hasiči mě k požáru vzali, jelikož tam byla potřebná každá ruka. Taky jsem byl jeden z mála, který měl řidičský průkaz sk. C a tak byli rádi, že jsem pak mohl jezdit a řídit cisternu," popsal Jan serveru NašeValašsko.cz.

To bylo v druhé polovině 70. let - Jan strávil u hasičů déle jak 40 let a zúčastnil se více jak 200 výjezdů a byl i u vybuchlých muničních skladů ve Vrběticích. "Prošel jsem různými funkcemi. Dělal jsem například preventistu, předsedu revizní komise a v roce 2003 jsem byl zvolen starostou SDH Brumov," popisoval. Tuto funkci vykonával ještě donedávna.

Ve čtvrtek ale přišla smutná zpráva. Jan J. zemřel po dlouhé, těžké nemoci. Poslední rozloučení proběhne ve Zlíně ve středu 20. listopadu 2019.