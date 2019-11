Zpět

Je to smrtelná past v brněnském centru! Jen pár metrů od budovy krajského úřadu na ulici Cejl chodník náhle končí plotem, který ohrazuje staveniště. Pěší proto vstupují do rušné silnice, kde frčí auta i tramvaje. Vynucený risk zaplatil minulý týden muž (†21) životem. Srazila ho tramvaj. Podle magistrátu je vše v pořádku, odborníci to ale vidí jinak. Stavební firma, po tragédii posunula cedule...