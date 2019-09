On ji mlátil, ona do něj bodala nožem. Přesto po roce krvavých šarvátek uzavřeli manželství. Za útoky nožem nyní Květoslavě H. (46) z Mikulova hrozí od Krajského soudu v Brně deset let vězení.

Jejich soužití není románem z červené knihovny. Květoslava H. (46) i její manžel Martin H. (45) holdují alkoholu. Pod jeho vlivem jsou zřejmě schopni jeden druhého i zabít. Oba popírají útoky od svých partnerů, znalci jejich verze vylučují.



Jeden druhého kryjí

„Vzbudil jsem se a vidím, že mám v ruce zabodnutý nůž. Už nevím, jak jsem si to udělal,“ vypověděl Martin H. Soudu tvrdil i to, že si i sám vrazil nůž zezadu do podpaží a další do třísel.

„Technicky je to téměř nemožné. Za dvacet let praxe jsem navíc takový způsob sebepoškozování neviděl,“ upozornil znalec Michal Zelený.

Zatím je stíhaná pouze Květoslava. Není ale vyloučeno, že bude stíhán i Martin. V lednu totiž ženu někdo tak dobil, že byla měsíc v kómatu! Vypověděla, že ji přepadl neznámý muž, později změnila výpověď a řekla, že si vše udělala sama. Sousedé ale tvrdí, že manželku mlátil právě Martin.



Tři pobodání

Podle obžaloby měla Květoslava H. pobodat svého současného manžela 27. května 2017, o rok později a pak ještě po prázdninách. Teprve poté oba jako zamilované hrdličky zamířili na radnici, kde si řekli své ANO. I v soudní síni si v úterý několikrát vyměnili zamilované pohledy. Soudní líčení bude mít ještě několik stání. Vypovídat mají sousedé a známí povedeného páru.



