Žena pobodala manžela tak, až mu trčela střeva z břicha. Má lásko, neumírej, žadonila poté

„Odpusť mi, má lásko, prosím, neumírej,“ prosila svého muže, který krvácel na chodníku, zatímco ho držela v náručí. Ke konfliktu došlo podle Daily Mailu po drsné a hlasité hádce. Sonia následně vzala nůž a vrazila ho svému milému do útrob.

Ženu prý uhodil

Údajně zaútočila až poté, co ji muž uhodil. „Nezabiju tě, protože tě miluji. Nikdy bych to neudělala, ale nemáš nejmenší ponětí, co jsi udělal,“ křičela rozrušená žena. „Bůh je skutečným svědkem,“ chrčel Erick, zatímco krvácel na zem. Rána byla tak hluboká, že odhalila jeho střeva. Vražda Češky (†27) v Oslu: Chtěla svým utrpením ukázat lidem, že to jde změnit, říká kamarád Petr

Policista, který jako první přijel na místo činu, odmítl transportovat oběť do nemocnice, protože prý neměl dostatek benzinu. Když přijela na místo záchranka, odmítala Sonia opustit manžela. Erick byl nakonec převezen do nemocnice.

Manžel podstoupil operaci