Před několika týdny v Egyptě spáchala sebevraždu Češka Pavlína. Podle její sestry Dany se osmatřicetiletá žena ocitla v tíživé životní situaci poté, co se rozešla s přítelem, který jí navíc dlužil i velkou částku peněz. Pavlína se proto rozhodla odletět do Egypta a začít tam znova. Cesta však nakonec dopadla tragicky.

Před pár týdny se na portálu GoFundMe objevil příběh Češky Dany, která prosila veřejnost o pomoc s repatriací těla své sestry Pavlíny. Osmatřicetiletá žena letos v červnu odcestovala do Egypta, aby tam začala nový život. „Chtěla tam žít a najít si práci, do Česka se už neplánovala vrátit,“ uvedla Dana s tím, že rodnou zemi se rozhodla opustit poté, co se rozešla se svým přítelem, kterému měla navíc půjčit velkou částku peněz.

„Sestra se do něj zamilovala, on ji oblbnul, vytáhl z ní okolo 200 tisíc korun. On jí psychicky ublížil. Měla ho pořád v hlavě, pomohla jemu a jeho známým a bolelo jí, jak ji využil,“ popsala zdrcená sestra Dana pro TN.cz s tím, že Pavlína se měla vrátit za rodinou alespoň „na skok“ na Vánoce.



Pavlína (†38) zemřela v Egyptě: Prodejte byt, nebo si vemte půjčku, radí její zoufalé sestře

Místo toho se však rodina dozvěděla strašlivou zprávu. Bezvládné tělo Pavlíny bylo nalezeno v jejím bytě a u jejího těla se měly povalovat léky proti depresím. Patrně jí selhalo srdce.

Dana prostřednictvím veřejné sbírky poprosila o peníze na repatriaci těla. „Moc všechny prosím o pomoc. Chci se se svojí sestrou naposledy rozloučit,“ uvedla na stránce GoFundMe. Pavlína totiž neměla pojištění a tak náklady na převoz těla musela uhradit rodina. Náklady se nakonec vyšplhaly na víc jak 100 tisíc korun. Dana si tak nakonec musela vzít půjčku, aby mohla svou sestru pohřbít. Rodinu nyní ještě čeká dědické řízení kvůli apartmánu v Egyptě, což bude pro pozůstalé další finanční zátěž. Rodina si bude muset najmout právníka jak v Egyptě, tak v Česku.