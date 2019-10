„Po obědě jsme byli u bazénu a najednou začala hrát písnička Karla Gotta, přišlo nám to zvláštní, protože hráli hlavně místní hudbu nebo světové hity, ale nic českého,“ řekla Blesku Andrea, která je z manželem na dovolené v Egyptě. To že zpěvák zemřel si pak našli na internetu. Gottovy písně prý nechala zahrát Češka, která v egyptském hotelu pracuje jako animátorka.

U bazénu zahráli tři písně, mezi nimi i skladbu s názvem Být stále mlád. „Je tu asi okolo dvaceti Čechů, všichni zvedali ruce nad hlavu a pohupovali se do rytmu. Bylo znát, že to všechny mrzí, spontánně jsme si stoupli do kruhu a drželi pak minutu ticha. Přidali se k nám cizinci i místní. Všichni věděli, o jakou osobnost jde, jméno Karla Gotta řeknou hned, když zjistí, že jsme z Česka,“ dodal Jaroslav z Prostějova.