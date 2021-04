Naprosto nepochopitelně se zachoval starší Plzeňan, který našel na půdě bytového domu americký ruční granát. Objev uložil do čepice a autobusem s ním jel, aby jej odevzdal na policejní služebně. Cestou se pochlubil řidiči, ten okamžitě zavolal policii.

Nálezce nejdříve myslel, že granát je jen atrapa. Rozhodl se, že si jej ponechá. „Později se mu to rozleželo a usoudil, že ho raději odevzdá na služebnu policie,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Nad tím, jak celou akci pojal, ale zůstává rozum stát. Milý granát si schoval do čepice a nastoupil s ním do autobusu MHD, který jel na Slovany. „Na náměstí Milady Horákové oslovil řidiče autobusu s prosbou, zda by mu nepůjčil mobilní telefon, protože potřebuje zavolat na policii a přitom mu ukázal svůj "poklad" ukrytý v čepici,“ popsala Raindlová.

Řidič na nic nečekal a policii zalarmoval sám. Na místo tak dorazil pyrotechnik, který už se o granát postaral. „Odvezl jej k odborné likvidaci,“ potvrdila mluvčí s tím, že policisté se případem dál zabývají.

Doplnila i radu pro případ nálezu jakékoli munice či výbušniny. „V žádném případě s ní nemanipulujte, místo nálezu podle možností zajistěte a ihned kontaktujte policii,“ dodala mluvčí.

