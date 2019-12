Blíženci

Pokud se pustíte do obchodování s penězi, nepřinese to žádný užitek. Není možné, abyste se vrhali do dalšího nebezpečí. I tak už máte problémů dost. Zaměřte se na obnovení svých sil, ať jste zase fit v práci i milostném životě. Však už je to akutní!